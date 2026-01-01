Защита экс-депутата Заксобрания Прикамья не смогла оспорить продление ареста Константин Окунев* останется в СИЗО до 27 апреля Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский краевой суд

Пермский краевой суд оставил в силе постановление Ленинского районного суда о продлении меры пресечения (содержания под стражей) бывшему депутату заксобрания Пермского края Константину Окуневу*, которого обвиняют в призывах к терроризму.

Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест или залог, однако судья Андрей Щеклеин отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил постановление суда первой инстанции в силе. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Таким образом, Окунев останется в СИЗО-1 минимум до 27 апреля.

Как ранее писал «Новый компаньон», 24 февраля суд продлил срок содержания под стражей Окуневу на два месяца. Решение было принято на основании ходатайства обвинения, а поддержал его судья Олег Порошин.

Константин Окунев* находится в следственном изоляторе с октября 2025 года. Это уже третье продление срока его содержания под стражей. Бывшему депутату вменяют в вину шесть эпизодов призыва к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), основанием для возбуждения уголовного дела стали публикации экс-парламентария в соцсетях.

Следствие полагает, что, выйдя на свободу, Окунев может продолжить свою деятельность в интернете, оказать давление на свидетелей или скрыться от правосудия. Адвокат Иван Хозяйкин, в свою очередь, настаивает, что его подзащитный не намерен скрываться или воздействовать на свидетелей. Он предлагал изменить меру пресечения на домашний арест или залог в 2 млн руб.

Отметим, с 2022 по 2023 год в отношении Константина Окунева уже было вынесено восемь постановлений Дзержинским районным судом. Тогда его обвиняли в дискредитации власти и Вооруженных сил.

*Константин Окунев внесён в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

