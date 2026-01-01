Экс-депутата ЗС Пермского края не выпустили из СИЗО Константин Окунев* останется под стражей до конца апреля Поделиться Твитнуть

фото: Ленинский районный суд

Во вторник, 24 февраля, в Ленинском суде Перми судья Олег Порошин продлил срок ареста бывшему депутату Заксобрания Константину Окуневу* еще на два месяца. Обвиняемый должен был выйти на свободу 28 февраля, но суд решил иначе. Об этом сообщает Properm.

Окунева обвиняют в шести эпизодах призывов к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Речь идёт о его публикациях в соцсетях, в частности, в Telegram-канале экс-политика.

Из материалов дела стало известно, что Окуневу* провели психолого-психиатрическую и психолого-лингвистическую экспертизы. Эксперты пришли к выводу, что он здоров и осознает свои действия. Следователи считают, что Окунев может продолжить писать в интернете или скрыться от правосудия.

Окунев* подтвердил, что сам писал посты и не согласился с ходатайством следствия. Адвокат Иван Хозяйкин заявил, что его подзащитный не намерен скрываться или оказывать давление на свидетелей. Он попросил изменить меру пресечения на домашний арест или залог в 2 млн руб.

Хозяйкин также подчеркнул, что большинство обвинений основано на заблокированной странице политика в соцсети «ВКонтакте». Он также сослался на слова эксперта, который отметил ироничный тон записей Окунева*.

Судья Олег Порошин оставил Окунева* под стражей до 27 апреля. Его защита намерена обжаловать это решение.

Окунева* задержали в конце октября прошлого года в Большом Савино, когда он собирался улететь в Санкт-Петербург. 30 октября судья Марина Насибуллина отправила его в СИЗО по ходатайству следствия ФСБ.

С 2022 по 2023 год Дзержинский районный суд вынес восемь постановлений, связанных с его действиями по дискредитации власти и вооруженных сил.

*Константин Окунев внесён в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.