Фермеры Пермского края нарастили производство цветов до 1,2 млн в год Каждый четвёртый цветок в стране выращен в ПФО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Приволжский федеральный округ по итогам 2025 года занял второе место по объёму производства срезанных цветов в России. Сельхозорганизации собрали около 115 млн цветов, что составляет почти 26% от общего объёма в стране. Фермеры Пермского края произвели 1,2 млн цветов.

По оценкам Россельхозбанка, при среднем темпе роста 11% в год к концу 2026 года объём производства в ПФО может превысить 127,9 млн только по сельхозорганизациям. Среди фермеров и индивидуальных цветоводов в округе также наблюдается заметный подъём — рост за год составил 44%. Фермеры в Поволжье занимают более 20%-ную долю в производстве, тогда как в среднем по стране показатель составляет около 8,8%.

Крестьянские и фермерские хозяйства и ИП в 2023 году собрали 18,6 тыс. цветов, то в 2024-м — 26,6 тыс. (+43,6%). По стране в целом фермерский сегмент вырос только на 27%. Двигателем роста стали Удмуртия и Татарстан.

Крупнейшие производители — Мордовия, Удмуртия и Оренбургская область. На них приходится около 89% всего сбора сельхозорганизаций ПФО. Остальные субъекты, в том числе Пермский край, играют роль, скорее, нишевых игроков.

Общие цифры по 2025 году сложились в 480 млн срезанных цветов и бутонов. Лидером стал Центральный федеральный округ (184,6 млн). Более четверти годового объёма продаж концентрируется в преддверии 14 февраля, 8 марта и 1 сентября.

Среди тенденций эксперты отмечают рост объёма онлайн-заказов. По России, по данным РСХБ, показатель вырос примерно на 20%, в 2026 году ожидается дальнейшее увеличение на 10-15%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.