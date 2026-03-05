Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Благоустройство участка от Дома музыки до Трамвайного мостика в Перми начнётся в 2027 году Работы оценены в 155 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Завод Шпагина

Средства, запланированные на 2026 год на благоустройство культурно-рекреационного пространства «Завод Шпагина» в Перми, переносятся на более позднее время: на 2027 год — 89 млн руб., на 2028 год — 66 млн руб.; общая сумма — 155 млн руб.

В пояснительной записке к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» перераспределение средств объясняется переносом сроков реализации проекта.

Как пояснили «Новому компаньону» в краевом минстрое, речь идёт о благоустройстве территории, примыкающей к «Заводу Шпагина»: долины Егошихи от здания Дома музыки до Трамвайного мостика, в том числе организации подходов к ней со стороны ул. Петропавловской и укреплении склона. Сейчас разрабатывается проект благоустройства этого пространства, поэтому на 2026 год предусмотрены бюджетные средства на проектно-изыскательные работы, а средства на 2027 и 2028 годы предназначены для проведения благоустройства.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что проект реконструкции «Литеры Д» — центрального здания «Завода Шпагина» — прошёл госэкспертизу.

Границы территории благоустройства

Министерство строительства Пермского края

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.