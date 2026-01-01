Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» План реставрации центрального здания «Завода Шпагина» прошёл госэкспертизу В отреставрированном здании предполагается разместить кластер креативных индустрий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная экспертиза 16 февраля выдала положительное заключение по проекту двух этапов работ по сохранению и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия «Корпус производственных железнодорожных мастерских». Речь идёт о центральном здании «Завода Шпагина» — «Литера Д», большом корпусе в форме буквы Ш.

Заключение выдано по двум цехам — литейному (срок реализации 12 месяцев) и колёсному (срок реализации — 26 месяцев).

Проектно-изыскательные работы выполняло ООО «Союз ПС», они были завершены в декабре 2025 года.

Предстоящие строительно-монтажные работы будут включать в себя ремонт и устройство полов, кровли, окон и дверей; укрепление металлоконструкций, замещение техногенного грунта и устройство гидроизоляции фундаментов, ремонт фасадов, демонтаж старого производственного оборудования; следующий этап предусматривает создание новой инженерной инфраструктуры: отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, современного электроснабжения, связи — интернета и телефонии, а также монтаж систем пожарной безопасности.

Предполагается, что все работы будут завершены в четвёртом квартале 2028 года. Ранее предполагалось завершение работ в 2027 году.

Всего на реализацию проекта предусмотрено 1 млрд 57,9 млн руб., однако уточнение объёма и сроков работ показало удорожание проекта, в связи с чем Министерство строительства Пермского края предлагает увеличить расходы бюджета в 2028 году на 100,9 млн руб. Общая сумма после перераспределения составит 1 млрд 116,2 млн руб.

Кроме того, средства в объёме 255,3 млн руб. предлагается перераспределить с 2026 года на 2028-й в связи с увеличением срока реализации проекта.

Как пояснили «Новому компаньону» в Министерстве культуры Пермского края, предполагается, что в помещении «Литеры Д» будет организован кластер креативных индустрий, в том числе на принципах самоокупаемости.

В настоящее время в одном из цехов «Литеры Д» демонстрируется выставка «Мы защищаем свой родной дом», а в соседнем цехе «Литера Д1» идут работы по созданию музея «Пермский период».

