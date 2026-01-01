В Перми утвердили новые названия улиц в квартале «Камаполис» Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Администрация Перми опубликовала постановление о присвоении наименований улицам в границах квартала «Камаполис». Согласно документу, объекты улично-дорожной сети получат имена выдающихся ученых и педагогов, чья деятельность связана с Прикамьем.

Руководителям администраций Дзержинского и Мотовилихинского районов поручено до 1 апреля уведомить хозяйствующие субъекты об изменениях, а работы по замене информационных указателей завершить до 31 декабря текущего года.

Предложения по кандидатурам для увековечения памяти поступили в мэрию в конце 2024 года. В список новых наименований вошли:

— улица Петра Чудинова (бывшая ул. Сухобруса) — в честь палеогерпетолога, доктора биологических наук;

— улица Павла Преображенского (бывшая ул. Лесозаводская) — имя российского геолога, профессора Пермского университета, открывшего крупные месторождения калийно-магниевых солей и первое промышленное месторождение нефти в Приуралье;

— улица Александра Теплоухова — основоположника русского лесоводства;

— улица Николая Серебренникова — педагога, искусствоведа, собирателя коллекций Пермской художественной галереи;

— улица Виктора Живописцева — химика, заведующего кафедрой аналитической химии, ректора Пермского государственного университета;

— улица Георгия Максимовича — карстоведа, создателя Института карстоведения и спелеологии, основателя кафедры динамической геологии и проректора Пермского университета.

Инициатива вернуть историческую память в названия улиц строящегося жилого комплекса «Камаполис» принадлежала девелоперу проекта — кировской компании «Железно». Предложение прозвучало в 2023 году. Застройщик реализует проект комплексного освоения территории бывшего мясокомбината, расположенной по соседству с классическим университетом, и выступил за присвоение улицам имен знаменитых ученых Пермского края.

