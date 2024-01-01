Алёна Бронникова Улицы Сухобруса и Лесозаводскую в Перми могут переименовать в честь пермских учёных Инициативу рассмотрят на Общественном совете по топонимике Поделиться Твитнуть

участок КРТ / фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

На рассмотрение Общественного совета по топонимике внесли предложения о переименовании улиц и остановки общественного транспорта, а также присвоении названий новым улицам в Дзержинском районе Перми. Соответствующая информация опубликована в бюллетене администрации краевого центра.

Инициаторы предложили переименовать ул. Сухобруса, присвоив ей название в честь учёного-палеогерпетолога, доктора биологических наук Петра Чудинова, его главным вкладом в российскую палеонтологию стало открытие и изучение очёрской фауны ископаемых позвоночных, описание нескольких новых родов и семейств зверообразных рептилий. Ул. Лесозаводскую предложили переименовать в честь геолога, профессора Пермского университета Павла Преображенского, который стал первооткрывателем одного из крупнейших в мире месторождений калийно-магниевых солей и первого в Приуралье промышленного месторождения нефти.

Новым улицам на территории строящегося ЖК «Камаполис» предлагается дать имена ещё четырёх выдающихся пермяков. Предложено увековечить память основоположника русского лесоводства, собирателя уникальной коллекции растений Александра Теплоухова, педагога и искусствоведа, собирателя основных коллекций Пермской художественной галереи Николая Серебренникова, доктора химических наук, заведующего кафедрой аналитической химии Виктора Живописцева и доктора геологоминералогических наук, создателя Института карстоведения и спелеологии Георгия Максимовича.

Кроме того, предлагается остановочный пункт «Мясокомбинат» по ул. Дзержинского в оба направления переименовать в «Микрорайон Заимка».

О планах переименовать улицы и остановку в микрорайоне Заимка стало известно в прошлом году. Предложение нашло поддержку у научного сообщества Перми.

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