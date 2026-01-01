Пермяки стали чаще покупать в аптеках контрацептивы и лекарства от инфекций Продажи в целом выросли на 5% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В феврале в Перми продажи препаратов в аптеках показали рост в среднем около 5% при снижении цен примерно на 1%. Об этом сообщает «Индекс Мегаптеки».

Наибольший прирост спроса наблюдался на контрацептивы (+33,6%), лекарства от инфекций (+20,7%) и препараты для эндокринной системы (+14,6%). Снижение показали препараты ЖКТ и печени (-13,4%), против простуды и гриппа (-7%) и боли и воспалений (-2,7%).

Наибольшую долю в корзине покупателей занимали группы «Сердце и сосуды» — 22,4% и «Эндокринная система» — 17,4%. По цене — корзины «Контрацептивы» (1,3 тыс. руб.) и «Эндокринная система» (1,1 тыс. руб.).

В целом по России продажи на аптечном рынке выросли на 4,9%, цены увеличились на 3,1%. Лидерами роста стали препараты против боли и воспаления (+12%), для зрения (+9,8%) и связанные с нервной системой и психическим здоровьем (+6,8%). Лекарства от инфекций, напротив, показали снижение спроса на 0,8%.

Средняя цена всех потребительских корзин по 28 исследуемым городам составила 7,2 тыс. руб. Пермь заняла в рейтинге 19-ю строчку с показателем 7 тыс. руб. Наибольшие суммы — в Мурманске (8 тыс.), Омске и Москве (по 7,6 тыс.), наименьшие — в Пензе и Ульяновске (по 6,7 тыс. руб.).

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае могут снизить надбавки на лекарства. Речь идёт о группе медикаментов дороже 500 руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.