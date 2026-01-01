В Пермском крае власти могут снизить надбавки на лекарства Речь идёт о группе медикаментов дороже 500 рублей Поделиться Твитнуть

На региональном уровне могут быть снижены надбавки на лекарства. Об этом сообщили в Пермском УФАС.

Сейчас в РФ действуют три ценовые категории с отдельными правилами для надбавок: препараты до 100 руб. относятся к низкой категории, от 100 до 500 руб. — к средней, а свыше 500 руб. — к высокой.

Региональные власти могут разделить группу лекарств дороже 500 руб. на несколько подгрупп и снизить надбавки для них. Приказ ФАС, регулирующий эти изменения, был зарегистрирован Минюстом. Новые правила направлены на стабилизацию цен на медикаменты.

Также документ содержит меры для упрощения процесса установления надбавок и уменьшения административной нагрузки на оптовиков и розничные сети при оформлении документов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в 2025 году продажи антидепрессантов в Прикамье выросли на 46%. Жители региона купили почти 400 тыс. упаковок различных препаратов.

