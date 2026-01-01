В 2025 году продажи антидепрессантов в Прикамье выросли на 46% Жители региона купили почти 400 тысяч упаковок различных препаратов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае объём продаж антидепрессантов в 2025 году вырос на 46%. Согласно данным маркетингового агентства DSM Group, в 2024 году объём продаж составил 230,8 млн руб., а в 2025 году уже 336,5 млн руб. Эти данные «Новому компаньону» предоставили по запросу в компанию.

Что касается объёма продаж упаковок, то год к году он вырос с 314,2 до 397,7 тыс. (рост 27%).

Лидером продаж стал препарат «Триттико» (9,84%). На втором и третьем месте оказались «Селектра» (8,27%) и «Феварин» (7,77%). Также в пятёрку самых востребованных лекарств попали «Дулоксента» (7,66%) и «Велаксин» (7,24%) — четвёртое и пятое места соответственно.

В комментарии «Новому компаньону» генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк отметил, что значительный рост объёма продаж и спроса на такие препараты вызван прежде всего тенденцией, которая уже устоялась в течение многих лет.

«Мы видим на протяжении долгого периода рост потребления антидепрессантов, как в упаковках, так и в рублях. Это связано с трендом на заботу о своем здоровье, в том числе и психологическом, и поэтому население активно ходит к врачам, которые выписывают препараты, и, соответственно, повышается потребление уровня антидепрессантов», — пояснил он.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.