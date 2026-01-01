В Чусовом Пермского края начинается строительство ледовой арены Её возведение должно было завершиться в конце 2025 года, но возникли проблемы Поделиться Твитнуть

Ледовая арена в Губахе (примерно такая же должна появиться и в Чусовом)

В Чусовом Пермского края начинается строительство новой ледовой арены на ул. Мира. Об этом «Новому компаньону» сообщили в администрации округа.

«На сегодняшний день идёт подготовка строительной площадки — установлено ограждение и проложена временная дорога. Подрядчиком выступает ООО «КПС». Завершить строительство объекта планируется до конца 2026 года. Источник финансирования — региональный и муниципальный бюджеты», — заявили изданию.

Ледовая арена в в Чусовом / из проектной документации

Напомним, ещё в середине мая 2024 года были подведены итоги конкурса на строительство нового спортивного объекта в Чусовом. Заказчиком работ выступило Управление капитального строительства Чусовского округа. Победителем конкурса было признано московское ООО «КПС». Компания предложила исполнить контракт по начальной цене 373,255 млн руб.

фото из презентации проекта ледовой арены в Чусовом

С результатами конкурсных процедур тогда не согласился второй участник, который подал жалобу в антимонопольную службу. В результате подписание договора с победителем было отложено. После этого управление капстроительства Чусовского округа обвинило «КПС» в уклонении от заключения контракта. Позднее в Пермском УФАС, изучив обстоятельства сложившейся ситуации, пришли к выводу, что ООО «КПС» в нарушении срока подписания контракта не виновато, и предписали продолжить процедуру заключения контракта с подрядчиком.

Первоначально контракт предусматривал возведение ледовой арены в Чусовом к ноябрю 2025 года. Однако сроки несколько раз пересматривались. Как стало известно «Новому компаньону», только в феврале 2026 года проектно-сметная документация спортобъекта получила положительное заключение государственной экспертизы.

В январе 2026 года в контракт были внесены изменения: первый этап (проектно-изыскательские работы) продлён до 1 января 2026 года, второй этап (строительно-монтажные работы) — до 31 декабря 2026 года. Подрядчику за просрочку начислен штраф 200 тыс. руб.

Ледовая арена в в Чусовом / из проектной документации

По проекту, в новом спортсооружении должен появиться зал ледовой арены с хоккейной площадкой 58х28 м и трибунами на 200 зрителей, тренажёрный зал и зал хореографии, четыре раздевалки с душевыми, четыре помещения для тренеров, охраны, администрации, медпункт, инвентарная, комната для заточки коньков, касса, санузлы, буфет.

ООО «КПС» специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Общество зарегистрировано в Москве в 2020 году. Выручка компании в 2024 году составила 357,9 млн руб., чистая прибыль — 2 млн руб. Учредителем и генеральным директором общества выступает Дмитрий Дроздов.

