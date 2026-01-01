В Чусовом Пермского края начинается строительство ледовой арены
Её возведение должно было завершиться в конце 2025 года, но возникли проблемы
В Чусовом Пермского края начинается строительство новой ледовой арены на ул. Мира. Об этом «Новому компаньону» сообщили в администрации округа.
«На сегодняшний день идёт подготовка строительной площадки — установлено ограждение и проложена временная дорога. Подрядчиком выступает ООО «КПС». Завершить строительство объекта планируется до конца 2026 года. Источник финансирования — региональный и муниципальный бюджеты», — заявили изданию.
Напомним, ещё в середине мая 2024 года были подведены итоги конкурса на строительство нового спортивного объекта в Чусовом. Заказчиком работ выступило Управление капитального строительства Чусовского округа. Победителем конкурса было признано московское ООО «КПС». Компания предложила исполнить контракт по начальной цене 373,255 млн руб.
С результатами конкурсных процедур тогда не согласился второй участник, который подал жалобу в антимонопольную службу. В результате подписание договора с победителем было отложено. После этого управление капстроительства Чусовского округа обвинило «КПС» в уклонении от заключения контракта. Позднее в Пермском УФАС, изучив обстоятельства сложившейся ситуации, пришли к выводу, что ООО «КПС» в нарушении срока подписания контракта не виновато, и предписали продолжить процедуру заключения контракта с подрядчиком.
Первоначально контракт предусматривал возведение ледовой арены в Чусовом к ноябрю 2025 года. Однако сроки несколько раз пересматривались. Как стало известно «Новому компаньону», только в феврале 2026 года проектно-сметная документация спортобъекта получила положительное заключение государственной экспертизы.
В январе 2026 года в контракт были внесены изменения: первый этап (проектно-изыскательские работы) продлён до 1 января 2026 года, второй этап (строительно-монтажные работы) — до 31 декабря 2026 года. Подрядчику за просрочку начислен штраф 200 тыс. руб.
По проекту, в новом спортсооружении должен появиться зал ледовой арены с хоккейной площадкой 58х28 м и трибунами на 200 зрителей, тренажёрный зал и зал хореографии, четыре раздевалки с душевыми, четыре помещения для тренеров, охраны, администрации, медпункт, инвентарная, комната для заточки коньков, касса, санузлы, буфет.
ООО «КПС» специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Общество зарегистрировано в Москве в 2020 году. Выручка компании в 2024 году составила 357,9 млн руб., чистая прибыль — 2 млн руб. Учредителем и генеральным директором общества выступает Дмитрий Дроздов.
