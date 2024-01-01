Зарина Ситдикова Подрядчика в Прикамье незаконно признали уклонившимся от строительства ледовой арены Допустивших нарушение чиновников привлекут к административной ответственности Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Подрядчик по строительству ледовой арены в Чусовом незаконно признан уклонившимся от исполнения контракта. Об этом сообщили в УФАС России по Пермскому краю.

По информации ведомства, в середине мая были подведены итоги конкурса на строительство нового спортивного объекта в Прикамье. Заказчиком работ выступило Управление капитального строительства Чусовского городского округа. Победителем конкурса было признано ООО «КСП». Компания предложила исполнить контракт по начальной цене 373,2 млн руб.

С результатами конкурсных процедур не согласился второй участник, который подал жалобу в антимонопольную службу. В результате подписание договора с победителем было отложено. Однако, несмотря на приостановку процедуры, в этот же день заказчик направил победителю проект контракта. На необходимость дождаться решения по жалобе второго участника конкурса отреагировал лишь банк, который рассматривал заявку на выдачу независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта.

Через три дня Пермское УФАС признало претензии второго конкурсанта необоснованными, а ещё через три дня приостановка заключения контракта была отменена.

На следующий день победитель электронного конкурса уведомил о решении антимонопольной службы банк. Но выпустить независимую гарантию финансовое учреждение не смогло. Этому помешал шторм, из-за которого случился обрыв проводов и пропала интернет-связь.

Затем ООО «КПС» направило заказчику протокол разногласий, однако чиновники письмо проигнорировали. В итоге проект контракта в новой редакции не появился, а срок подписания договора не был продлён. Это дало основание Управлению капстроительства Чусовского округа признать подрядчика уклонившимся от заключения контракта.

«Пермское УФАС, изучив обстоятельства сложившейся ситуации, пришло к выводу, что ООО «КСП» не нарушало срока подписания контракта, поэтому не могло быть признано уклонившимся от его заключения», — сделали вывод в надзорном органе.

В ведомстве добавили, что усмотрели в действиях заказчика нарушения Закона о закупках (пп. 2 и 3 ч. 4 ст. 51, п/п «а» п. 2 ч. 6 ст. 51). УФАС предписало отменить признание подрядчика уклонившимся и продолжить процедуру заключения контракта. При этом виновных в нарушении законодательства планируется привлечь к административной ответственности.

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