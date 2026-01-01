Экс-депутат Прикамья не смог оспорить размер компенсации за незаконное обвинение Никита Белых пытался отсудить 10 млн рублей Поделиться Твитнуть

Никита Белых

Константин Долгановский

Бывшему депутату заксобрания и экс-вице-губернатору Пермского края Никите Белых не удалось оспорить размер компенсации за незаконное уголовное преследование Минфина РФ. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», краевой суд отказал в удовлетворении апелляции на решение Свердловского районного суда Перми.

Напомним, Никиту Белых обвиняли в превышении и злоупотреблении полномочиями на посту главы Кировской области, но оправдали с правом на реабилитацию. Расследование велось в период его отбывания наказания за получение взятки в 2016 году на посту губернатора Кировской области.

Осенью 2025 года Белых обратился в суд с иском к Минфину с требованием взыскать компенсацию 10 млн руб. за незаконное уголовное преследование. В ноябре Свердловский районный суд частично удовлетворил требования, назначив компенсацию в размере 200 тыс. руб.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.