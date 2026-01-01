Поставщиков кормов в Пермском крае оштрафовали на 40 млн рублей за подкуп Нарушители заплатили птицефабрике за сокрытие поставки некачественного сырья Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Две организации в Пермском крае, занимающиеся поставкой кормов, оштрафованы на 40 млн руб. за коммерческий подкуп. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации надзорного органа, в результате проверки законодательства о противодействии коррупции Кунгурская городская прокуратура выявила нарушения. Установлено, что представители компаний передали работникам местной птицефабрики более 1,5 млн руб. за сокрытие факта поставки некачественного сырья на предприятие.

По данному факту были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Оба юрлица привлечены к административной ответственности, каждому назначено наказание в виде штрафа 20 млн руб.

В декабре стало известно, что пятеро сотрудников птицефабрики были осуждены за получение коммерческого подкупа. Суд назначил каждому штрафы от 300 тыс. до 1,2 млн руб., запретил заниматься в коммерческих компаниях деятельностью, связанной с управлением и администрированием, а также постановил вернуть в госбюджет всю сумму, полученную преступным путём. Общий размер взысканий — более 2,5 млн руб.

