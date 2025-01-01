Сотрудники птицефабрики в Прикамье осуждены за коммерческий подкуп С них взыщут более 2,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Кунгурский городской суд Пермского края вынес приговор пятерым сотрудникам местной птицефабрики, которые признаны виновными в получении коммерческого подкупа. Они действовали с 2020 по 2023 год в составе группы и получили более 2,5 млн руб. за незаконные действия в интересах компаний, поставлявших на фабрику некачественное кормовое сырьё. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Суд назначил каждому из осужденных штрафы (от 300 тыс. до 1,2 млн руб.). Кроме того, им запрещено заниматься в коммерческих компаниях деятельностью, связанной с управлением и администрированием.

Также суд постановил вернуть в госбюджет всю сумму, полученную преступным путём. Общий размер взысканий — более 2,5 млн руб. У одной из осужденных конфисковано 500 тыс. руб. наличными.

Приговор пока не вступил в законную силу.

