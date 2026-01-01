В Пермском крае снят режим «Беспилотной опасности» Аэропорт Большое Савино возобновил работу Поделиться Твитнуть

Как сообщили в минтербезе региона, в Пермском крае снят режим «Беспилотной опасности», объявленный утром 4 марта.

В связи с угрозой атаки БПЛА в пермском аэропорту Большое Савино были задержаны рейсы как на прилёт, так и на вылет. В Перми в радиусе 100 км действовал режим «Ковёр».

Также режим «Ковёр» объявлялся в Соликамске.

В настоящее время ограничения на работу пермского аэропорта сняты.

