Выяснилась причина поломки снегоходов погибших в Пермском крае туристов
Техника не выдержала погодных условий
Один из участников поисковой операции сообщил сайту perm.aif.ru причины поломки снегоходов, которые использовали погибшие в Пермском крае туристы.
Инцидент произошёл с группой из пяти уфимцев, которые 20 февраля отправились на плато Кваркуш в Красновишерском округе. С 27 февраля спасатели, поисковые отряды и добровольцы вели активные поиски пропавших. 1 марта все пятеро были найдены, но четверо из них погибли. Возбуждено уголовное дело.
Константин Фомин, участвовавший в поисково-спасательных работах, рассказал изданию, что их команда обнаружила снегоходы у горы Гроб под толстым слоем снега.
«Техника была полностью покрыта снегом, словно забетонирована. Мы потратили несколько часов, чтобы откопать снегоходы. В радиаторах некоторых из них скопился снег, что сделало их непригодными для запуска», — поделился поисковик с журналистами.
Несмотря на то, что техника была заправлена, экстремальные погодные условия — сильные морозы и ветер — привели к её неисправности. После того как снегоходы были отогреты, некоторые из них удалось завести.
