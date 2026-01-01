Выяснилась причина поломки снегоходов погибших в Пермском крае туристов Техника не выдержала погодных условий Поделиться Твитнуть

Фото: wirestock

freepik.com

Один из участников поисковой операции сообщил сайту perm.aif.ru причины поломки снегоходов, которые использовали погибшие в Пермском крае туристы.

Инцидент произошёл с группой из пяти уфимцев, которые 20 февраля отправились на плато Кваркуш в Красновишерском округе. С 27 февраля спасатели, поисковые отряды и добровольцы вели активные поиски пропавших. 1 марта все пятеро были найдены, но четверо из них погибли. Возбуждено уголовное дело.

Константин Фомин, участвовавший в поисково-спасательных работах, рассказал изданию, что их команда обнаружила снегоходы у горы Гроб под толстым слоем снега.

«Техника была полностью покрыта снегом, словно забетонирована. Мы потратили несколько часов, чтобы откопать снегоходы. В радиаторах некоторых из них скопился снег, что сделало их непригодными для запуска», — поделился поисковик с журналистами.

Несмотря на то, что техника была заправлена, экстремальные погодные условия — сильные морозы и ветер — привели к её неисправности. После того как снегоходы были отогреты, некоторые из них удалось завести.

