МФЦ Пермского края не будут работать два дня Это связано с мартовскими праздниками

МФЦ Пермского края

В связи с предстоящими мартовскими праздниками, график работы многофункциональных центров (МФЦ) в Пермском крае будет изменён. Об этом пишет газета «Пятница».

7 марта отделения «Мои документы» будут функционировать в обычном режиме. Посетители смогут прийти за услугами с 9:00 до 15:00.

Однако 8 и 9 марта все МФЦ будут закрыты. Сотрудники начнут работать с 10 марта, и с этого дня граждане смогут получить все необходимые услуги в привычном режиме.

Ранее «Новый компаньон» писал, что МФЦ Пермского края за 14 лет работы в регионе оказали более 37 млн услуг.

