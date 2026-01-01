МФЦ Пермского края за 14 лет оказали более 37 млн услуг В 2026 году планируется установить 11 постаматов в торговых центрах Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Многофункциональные центры (МФЦ) Пермского края празднуют 14-летие со дня открытия первого офиса в регионе. За это время сотрудники обработали более 37 млн заявлений, провели 4 млн консультаций и выдали свыше 12 млн документов. Сегодня в сети центров насчитывается 54 филиала и 209 территориально обособленных подразделений, обслуживающих все городские, муниципальные округа и районы.

Специалисты ежедневно помогают тысячам жителей через 752 окна приема, из которых 252 расположены в краевом центре. В офисах доступно 1897 различных государственных и муниципальных услуг.

В планах — расширение сети МФЦ. В 2026 году планируется установить 11 постаматов в торговых центрах Перми. В этом году МФЦ могут получить право на регистрацию рождения и смерти. Соответствующий законопроект уже внесён в краевой парламент.

По итогам 2025 года Пермский край занял лидирующие позиции по эффективности организации сети МФЦ, согласно рейтингу Минэкономразвития РФ.

