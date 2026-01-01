Болельщиков пермского «Амкара» попросили помочь убрать снег на стадионе Уборка намечена на 9 марта Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Из-за непрекращающихся снегопадов подготовка стадиона «Звезда» к первой домашней игре, которая запланирована на 21 марта, идёт медленнее, чем хотелось бы. Чтобы матч состоялся в Перми, болельщиков попросили принять участие в уборке снега с трибун.

«Приглашаем всех желающих 9 марта в 12:00, — говорится сообщение пресс-служба клуба. — Мы будем благодарны каждому, кто найдёт время и поможет расчистить стадион — весь необходимый инвентарь уже подготовлен. Только совместными усилиями мы сможем вернуть большой футбол в Пермь как можно быстрее!»

Напомним, 21 марта «Амкар» должен встретиться на «Звезде» с «Динамо» из Брянска. В стартовом матче чемпионата Второй лиги «А» пермяки сыграли вничью с «Динамо» из Владивостока.

