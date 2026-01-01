Спортивный магазин Desport может прекратить работу в Перми С конца прошлого года сеть оказалась под риском банкротства Поделиться Твитнуть

Магазин спортивных товаров Desport, ранее принадлежавший сети Decathlon и расположенный на шоссе Космонавтов, 393/1, выставлен на продажу или аренду. Информацию об этом появилась на сайте недвижимости move.ru. Согласно объявлению, владельцы готовы предоставить все помещение за 5,2 млн руб. ежемесячно или рассмотреть предложение о покупке здания. Первым эту новость распространило издание «Коммерсантъ-Прикамье».

В объявлении указана площадь помещения свободного назначения — 3,4 тыс. кв м. Владельцы также открыты к обсуждению вариантов покупки. В объявлении нет информации о сохранении текущего назначения объекта.

Пермский магазин Desport начал работать в конце 2023 года, заняв место бывшего магазина Decathlon. Сеть Desport находится под управлением АО «Октоблу». Ранее сообщалось о финансовых трудностях этой компании, включая риски банкротства. Осенью прошлого года общая сумма исков к АО «Октоблу» составляла около 850 миллионов рублей. Несмотря на значительный рост выручки Desport в 2024 году, достигнувшей более 5 млрд руб. (в шесть раз больше, чем годом ранее), компания понесла убытки в размере почти 3 млрд руб.

Как ранее писал «Новый компаньон», в декабре 2023 года в Перми открылся новый магазин спортивных товаров под названием Desport на шоссе Космонавтов, 393/1. По этому адресу ранее находился магазин Decathlon. Представители Desport тогда пояснили, что в сентябре 2023 года Decathlon полностью передал свой российский бизнес компании ARM. Decathlon более не действует на территории России и не владеет долей в ARM. ARM, в свою очередь, представила новый бренд спортивных товаров в России — Desport.

Французская сеть Decathlon приостановила свою деятельность в России в конце марта 2022 года. Пермский магазин на ш. Космонавтов, 393/1 прекратил работу 26 июня 2022 года.

