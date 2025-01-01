Заменившая Decathlon сеть магазинов в России оказалась на грани банкротства Магазин спортивных товаров Desport открылся в Перми в конце 2023 года Поделиться Твитнуть

АО «Октоблу», управляющая активами Decathlon в России после ухода компании в 2022 году, рискует обанкротиться. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сумма исков к компании приближается к 850 млн руб. Выручка Desport в 2024 году превысила 5 млрд руб., что в шесть раз больше, чем годом ранее, однако убытки составили почти 3 млрд.

Количество магазинов сети сократилось с 35 до 22. Один из контрагентов, ООО «Спорт импекс», на прошлой неделе подал иск о банкротстве. Всего в картотеке суда зарегистрировано 123 аналогичных дела.

Арбитражный управляющий Татьяна Пугачева прогнозирует, что процесс может занять до пяти лет. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает, что Desport станет первой компанией, лишившейся западного владельца и столкнувшегося с банкротством. Управляющий партнер BrandLab Александр Еременко связывает это с общим трендом: спрос на спортивные товары в России падает, что ведёт к сокращению магазинов и усилению конкуренции.

Ранее руководитель IBC Real Estate Владимир Чернусь отмечал, что после ухода Decathlon сеть переключилась на китайские бюджетные товары без бренда, что привело к снижению выручки.

Напомним, в декабре 2023 года в Перми на ш. Космонавтов, 393/1 заработал магазин спортивных товаров Desport. Ранее по этому адресу располагался магазин Decathlon.

В администрации торговой точки пояснили: «В сентябре 2023 года Decathlon продала всю свою деятельность и активы компании ARM. Decathlon больше не существует в России и не имеет доли в новой компании. ARM только что запустила Desport, новый спортивный бренд в России».

Французская сеть товаров для спорта Decathlon объявила о приостановке работы в России в конце марта 2022 года на фоне спецоперации. В Перми магазин по ш. Космонавтов, 393/1 закрылся 26 июня 2022 года. В сентябре 2023 года компания АРМ приобрела российский бизнес ретейлера и объявила о запуске новой сети спортивных магазинов под названием Desport.

