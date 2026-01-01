В Пермском крае определят степень защищённости судоходных шлюзов Дополнительную оценку проведут на двух сооружениях Поделиться Твитнуть

Пермский шлюз

Константин Долгановский

В Пермском крае определят степень защищённости двух судоходных шлюзов, а также ещё двух сооружений в других регионах. На выполнение оценки выделят 120 рабочих дней. По итогам работ подрядчик должен будет предоставить отчёт.

Работы запланированы в отношении объектов, находящихся в оперативном управлении ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей». В их числе комплекс судоходных гидротехнических сооружений «Пермский шлюз» по ул. Соликамской, 327 в Перми и Чайковский судоходный шлюз Воткинского гидроузла на пр. Шлюзовом, 9 в Чайковском. Также работы будут выполнены в Набережных Челнах на комплексе судоходных гидротехнических сооружений «Нижне-Камский шлюз» и в Башкирии на судоходном шлюзе Павловского гидроузла.

Подрядчик должен определить степень защищённости объектов транспортной инфраструктуры от потенциальных угроз незаконного вмешательства в их деятельность в целях внесения изменений в планы обеспечения транспортной безопасности. Данные планы направлены на выполнение федеральных требований об особенностях защиты от актов незаконного вмешательства с использованием БПЛА на таких объектах. Стоимость работ, согласно конкурсной документации, оценили в 1,16 млн руб.

В конце прошлого года «Новый компаньон» писал, что УАДиТ Пермского края заключило контракт с управлением ведомственной охраны минтранса на выполнение работ по оценке защиты 16 мостов в Прикамье от противоправных действий с использованием БПЛА. Цена контракта составила 2,34 млн руб. Срок выполнения работ запланирован до 1 июня 2026 года.

