Выбран подрядчик по оценке защиты мостов от противоправных действий в Прикамье Работы выполнят до 1 июня 2026 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края заключило контракт с ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» на выполнение работ по оценке защиты мостов от противоправных действий в регионе. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Участие в открытом электронном конкурсе приняли две организации. Победителем был выбран участник, набравший наибольшее количество баллов комиссии. Цена контракта составила 2 млн 340 тыс. руб. (-0,06%).

Напомним, степень защищённости от потенциальных угроз незаконного вмешательства, в том числе с использованием БПЛА, определят у 16 мостовых сооружений в Прикамье. Срок выполнения работ запланирован до 1 июня 2026 года. Исполнитель должен описать характеристики объектов и организацию их эксплуатации, определить границы зоны безопасности и перечень критичных элементов, описать систему принятых мер по защите от угроз и оценить её соответствие требованиям, изучить способы реализации потенциальных угроз и определить рекомендации по дополнительной защите.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.