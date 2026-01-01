Предприниматель в Пермском крае задолжал федеральному бюджету 140 млн рублей Транспортный прокурор арестовал девять транспортных средств должника Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае участник внешнеэкономической деятельности, осуществляющий реализацию автотранспорта, накопил перед федеральным бюджетом долг по таможенным платежам. Как отмечает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, задолженность была оплачена благодаря вмешательству надзорного органа.

«Транспортными прокурорами продолжена работа по снижению задолженности перед федеральным бюджетом. С санкции пермского транспортного прокурора произведён арест девяти грузовых транспортных средств должника — четырёх прицепов и пяти тягачей», — сообщили в ведомстве.

После принятых прокуратурой мер предприниматель погасил задолженность на сумму свыше 140 млн руб. в полном объёме. В связи с этим арест с имущества юрлица был снят.

Ранее стало известно, что в 2025 году судебные приставы арестовали более 1 тыс. автомобилей должников в Прикамье на общую сумму около 569 млн руб. На торги было выставлено 357 автомобилей общей стоимостью около 132 млн руб.

