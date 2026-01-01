В 2025 году за долги у жителей Прикамья арестовали более тысячи автомобилей 194 авто должники пытались спрятать Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае судебные приставы в 2025 году арестовали 1064 автомобиля должников на общую сумму около 569 млн руб. Под арест попали как иномарки, так и отечественные автомобили, сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.

Неплательщики часто пытаются скрыть своё имущество, чтобы избежать принудительных мер. В прошлом году судебные приставы Прикамья обнаружили и арестовали 194 автомобиля, которые должники пытались спрятать.

Среди наиболее дорогих автомобилей, изъятых за крупные долги, были Mercedes-Benz GLS стоимостью 10 млн руб., тягач Iveco за 5 млн руб. и внедорожник HAVAL DARGO за 3 млн руб.

Самыми дорогими автомобилями, проданными с торгов, стали KIA RIO и грузовой фургон Hyundai. С продажи KIA RIO взыскатель получил 1,4 млн руб., а с продажи фургона — 1 млн руб.

В 2025 году на торги было выставлено 357 автомобилей общей стоимостью около 132 млн руб. Если машины не находят покупателей, их предлагают взыскателям в счёт погашения долга. В прошлом году 43 взыскателя согласились принять нереализованные автомобили на общую сумму около 26 млн руб.

