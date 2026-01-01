Жители Прикамья стали меньше болеть ОРВИ и гриппом Уровень заболеваемости снизился ещё на 12% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ Управления Роспотребнадзора в Прикамье показал, что с 23 февраля по 1 марта 2026 года в регионе было зарегистрировано 13,7 тыс. случаев данных инфекций. Уровень заболеваемости продолжил снижаться — по сравнению с предыдущей неделей показатель снизился на 12,3%.

«По данным лабораторного мониторинга, среди больных с респираторными симптомами циркулируют вирусы гриппа, а также возбудители негриппозной этиологии — риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы», — рассказали в надзорном ведомстве.

Показатели по заболеваемости также снизились в организованных детских коллективах. За указанный период образовательный процесс был временно приостановлен в 59 группах в 40 детских садах, в 67 классах 28 школ и в 16 группах трёх средних учебных заведений.

Неделей ранее «Новый компаньон» писал, что в регионе было зарегистрировано 15,7 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Очный процесс учёбы был приостановлен в 63 дошкольных группах, 98 классах и 15 группах СУЗов.

