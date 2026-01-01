Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пермском крае снизился За неделю было зарегистрировано на 4,3% меньше случаев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае зарегистрировано снижение количества заболеваний гриппом и ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, с 16 по 22 февраля уровень заболеваемости снизился на 4,3% по сравнению с предыдущей неделей.

Всего за указанный период было зарегистрировано 15,7 тыс. случаев. Эпидемический порог не превышен.

«По данным лабораторного мониторинга, среди больных с респираторными симптомами циркулируют вирусы гриппа, а также возбудители негриппозной этиологии — риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы», — рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Из-за ОРВИ и гриппа за прошедшую неделю образовательный процесс был приостановлен в 63 группах 41 дошкольной организации и в 98 классах 41 школы. В четырёх средних профессиональных учебных заведениях очные занятия были прекращены в 15 группах.

Ранее сообщалось, что с 9 по 15 февраля в Прикамье было зафиксировано 16,4 тыс. случаев заболеваний, что соответствовало показателю предыдущей недели. На карантин были закрыты 77 групп детских садов, 105 классов и 23 группы в СУЗ.

