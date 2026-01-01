В Прикамье остановился рост числа заболевших гриппом и ОРВИ
За неделю заразились 16 тысяч человек
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе. С 9 по 15 февраля в Прикамье был зафиксирован 16431 случай этих заболеваний, показатель остался на уровне прошлой недели.
«Эпидемический порог не превышен», — отметили в ведомстве.
Согласно результатам лабораторного мониторинга, среди пациентов с симптомами респираторных инфекций выявлены вирусы гриппа, а также негриппозные патогены — риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы.
Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на минувшей неделе в организованных детских коллективах края приостановили занятия в 77 группах 47 дошкольных учреждений, 105 классах 43 школах, а также в 23 группах в пяти средних специальных учебных заведений.
