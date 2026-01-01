Количество обращений к омбудсмену от участников СВО в Прикамье выросло на 38% Участились жалобы родственников пропавших на обвинения в самовольном оставлении части Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За год количество обращений к омбудсмену Прикамья от участников СВО и их семей выросло на 38,2%, достигнув 1,8 тыс. Об этом сообщается в докладе уполномоченного по правам человека в Пермском крае по итогам 2025 года.

Основные темы касались вопросов прохождения службы, таких как предоставление отпуска, выплата денежного довольствия, увольнение, и социальных гарантий, в том числе получения положенных выплат, медицинского обеспечения, прохождения военно-врачебной комиссии. Наиболее сложный блок составили вопросы установления судьбы и местонахождения военнослужащих, их розыска и возвращения из плена.

Участились случаи, когда командование части формально присваивает военнослужащему статус «самовольно оставившего часть», при этом у родственников есть основания полагать, что он пропал без вести в ходе выполнения боевой задачи или находится в плену. В прошлом году омбудсмену поступило 65 таких обращений с доводами.

«На основании этого факта возбуждается уголовное дело по ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), а не проводятся мероприятия, предусмотренные для случаев безвестного исчезновения в боевой обстановке. Кроме того, статус «самовольно оставивший часть» и возбуждённое уголовное дело блокируют назначение семье всех положенных выплат и льгот», — отмечается в докладе.

Уполномоченный по правам человека в таких случаях направляет ходатайства в военные органы, в органы военной прокуратуры для оценки законности действий командования военных частей. Так, семьи двоих участников СВО, прикреплённых к одной части, были не согласны с присвоением обоим данного статуса. После содействия омбудсмена была проведена проверка, в ходе которой были выявлены нарушения, командованию части внесено представление, и статус обоих военных изменили на «пропавший без вести». Их поиски продолжаются, а семьи получили выплаты.

По данным надзорной деятельности, в 2025 году военной прокуратурой Пермского гарнизона было зафиксировано в целом 517 нарушений прав участников СВО и членов их семей. По всем случаям было направлено 58 представлений об устранении нарушений закона.

