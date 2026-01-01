ОСФР по Пермскому краю насчитало более 20 видов поддержки участникам СВО и их семьям Поделиться Твитнуть

Фото: Партия "Единая Россия"

С начала специальной военной операции Отделение Социального фонда России по Пермскому краю предоставляет всестороннюю помощь участникам СВО и их семьям. В их распоряжении различные выплаты, льготы, средства реабилитации и путевки на санаторно-курортное лечение. Всего действует более 20 мер поддержки. Об этом сообщили в ОСФР по региону.

Пенсионный фонд России по Пермскому краю выплачивает участникам спецоперации страховые и государственные пенсии. Применяется особый порядок учета стажа и пенсионных прав. За год участия в боевых действиях участнику начисляется два года стажа и повышенный коэффициент 3,6 вместо 1,8.

С прошлого года расширены пенсионные права некоторых категорий ветеранов СВО с инвалидностью. С августа 2025 года право на пенсию по государственному обеспечению получат бойцы частных военных компаний и других организаций, помогающих Вооруженным силам РФ в рамках спецоперации.

Ветераны с инвалидностью могут получать две пенсии одновременно: страховую по старости и государственную по инвалидности. Кроме того, им положены ежемесячные выплаты и компенсация.

Участники боевых действий также получают ежемесячную денежную выплату в размере 4,8 тыс. руб. В нее входят компенсации за лекарства, санаторное лечение, проезд на электричках и междугородный транспорт к месту лечения и обратно. Ветеран может отказаться от денежной выплаты и пользоваться этими услугами или их частью.

Отделение Социального фонда России по Пермскому краю уделяет особое внимание семьям участников СВО. Среди мер поддержки — выплаты беременным женам и детям мобилизованных. Единое пособие можно оформить в упрощенном порядке, без учета доходов мобилизованного. Беременной жене военнослужащего предоставляется единовременная выплата 45 тыс. руб. (с учетом районного коэффициента — 51 812,38 руб.). Если у мобилизованного есть ребенок, на него выплачивается ежемесячное пособие 19,3 тыс. руб. (с районным коэффициентом — 51 812,38 или 54 065,09 руб.).

Каждый участник специальной военной операции или его семья закрепляется за куратором в региональном отделении СФР. Этот специалист оказывает консультации, помогает с документами и запрашивает необходимые сведения.

Ветераны СВО с инвалидностью могут получить технические средства реабилитации бесплатно. К ним относятся протезы, трости, инвалидные кресла и другие изделия. Средства реабилитации предоставляются с использованием электронного сертификата, который оформляется на основе данных от учреждений медико-социальной экспертизы.

С 2025 года участники СВО смогут пройти санаторно-курортное лечение и реабилитацию в 12 реабилитационных центрах Социального фонда России, расположенных в разных регионах.

В 2026 году изменится порядок оплаты проезда участников СВО на санаторно-курортное лечение. Теперь демобилизованным военнослужащим будут выдавать талоны на бесплатный проезд на поездах дальнего следования или именные направления на другие виды транспорта. Проездные документы будут оформляться одновременно с одобрением заявки на лечение.

Ветераны СВО могут приезжать на лечение с сопровождающими, которым также будет оплачен проезд, проживание и питание. Это касается участников с инвалидностью I группы и тех, кто нуждается в посторонней помощи по медицинским показаниям.

Для направления на лечение необходимо обратиться с заявлением и медицинскими документами в клиентскую службу СФР по месту жительства, через портал госуслуг или МФЦ. Сотрудники ОСФР по Пермскому краю будут сопровождать участников СВО на всех этапах восстановления.

