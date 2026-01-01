Почти половина жителей Пермского края нуждается в дополнительном заработке Интерес к подработкам вырос до 46% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае выросла потребность в дополнительном заработке. Как показал опрос hh.ru, интерес к подработкам в первом квартале 2026 года увеличился на 2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2025-го — с 44 до 46%.

Чаще других в дополнительном заработке заинтересованы жители региона старше 35 лет, в группах 35-44 года и 55 лет и старше оказались заинтересованы по 52% опрошенных, в группе 45-54 лет — 50%. Наименьший интерес к подработкам проявляет молодёжь: в группе 18-24 года — 41%.

Большинство ищущих подработку имеет среднее специальное образование (44,6%). В большинстве случаев респондентов интересуют подработки в сферах искусства и масс-медиа — 60%, домашнего и обслуживающего персонала — 59% и красоты и фитнеса — 58%. Временная работа выступает основным источником дохода для 41%, каждый пятый работает полный день и ищет возможности для дополнительного заработка.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в 2026 году большинство компаний Пермского края будут уделять внимание эмоциональному благополучию своих сотрудников. Это подтвердили 69% опрошенных работодателей.

