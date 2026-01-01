Только 3% жителей Пермского края готовы переехать в другой регион ради работы Этот показатель ниже общероссийского Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным исследования платформы Авито Работа, значительная часть трудоспособного населения России открыта к географической мобильности. Как сообщил «Новому компаньону» Наиль Хафизов, руководитель направления по развитию регионов Авито Работы, 22% россиян никогда не переезжали в другой регион, но хотели бы это сделать, ещё 20% готовы рассмотреть такую возможность при определённых условиях. При этом 28% респондентов уже имеют опыт межрегионального переезда — из них 21% не исключают повторного переезда.

Однако реальная готовность к переменам, отражённая в резюме на платформе, остаётся умеренной: по России доля соискателей, указавших статус «Готов к переезду», составляет 4%, а в Пермском крае — 3%. Это может свидетельствовать о более сильной привязанности жителей региона к месту проживания или о достаточном уровне локальных возможностей трудоустройства.

В условиях сохраняющегося дефицита квалифицированных рабочих растёт роль межотраслевой мобильности. По расчётам экспертов Авито Работы, основными «донорскими» группами для промышленных предприятий стали разнорабочие (10%), строители и ремонтники (10%), а также работники сельского, лесного и рыбного хозяйства (8%). Наблюдается активный кросс-интерес на уровне отдельных профессий: 67% соискателей, откликнувшихся на вакансии машинистов, параллельно рассматривали другие рабочие специальности, а 42% фрезеровщиков проявляли интерес к позициям операторов станков.

Несмотря на значительный объём вакансий на рынке труда, динамика роста новых позиций замедляется. В ответ работодатели усиливают работу с внутренними кадровыми резервами: внедряют обучение без отрыва от производства, практикуют горизонтальные перемещения и перераспределение обязанностей. В то же время спрос на специалистов будет расти в дефицитных сегментах — прежде всего по квалифицированным рабочим и техническим специальностям. В офисном сегменте, напротив, ожидается усиление конкуренции среди соискателей.

По прогнозу экспертов Авито, для удержания персонала компании будут расширять пакеты нематериальных и материальных гарантий. Помимо премий (важны для 50% соискателей), наиболее востребованными среди россиян являются медицинское страхование (32%), компенсация питания (24%), дополнительные оплачиваемые выходные или дни отпуска (23%) и обучение за счёт работодателя (21%). Растущий интерес к гибким формам занятости также будет стимулировать развитие комбинированных моделей работы — с элементами удалённого формата и подработки.

