В решение об инициативных проектах Перми внесли изменения для отслеживания платежей

Константин Долгановский

Администрация Перми внесла в перечень утверждённых к реализации в 2026 году инициативных проектов изменения, выделив в отдельные графы финансовое участие граждан, ИП и юрлиц. Как пояснили «Новому компаньону» в мэрии, это необходимо для отслеживания платежей.

«Внесение изменения в перечень инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор, подготовлено в связи с необходимостью выделения в отдельные графы финансового участия граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных юридических лиц с целью отслеживания поступления инициативных платежей», — сообщили в городском управлении по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям.

Как отмечают в администрации города, у инициаторов имеется возможность принять финансовое участие либо заявить трудовое или имущественное участие в денежном эквиваленте.

Ранее в перечне отображались сведения только об общей стоимости, доли софинансирования из бюджета города и отдельно участие граждан и ИП или юрлиц. Теперь в перечне разделены данные об имущественном или трудовом, а также финансовом участии ИП и юрлиц и граждан.

Напомним, сумма финансирования одного проекта за счёт средств бюджета Перми не может превышать 4 млн руб. Доля привлечения для реализации инициативного проекта финансового, трудового, имущественного участия заинтересованных лиц должна быть не менее 10% от размера финансирования за счёт средств бюджета одного проекта, если оно не превышает 3 млн руб., и не менее 15% от всего размера финансирования за счёт средств бюджета одного проекта, если оно составляет от 3 до 4 млн руб.

Итоги конкурса инициативных проектов подвели в ноябре. Из 53 проектов были поддержаны 28. Лидером стал проект «Спорт в Налимихе» от ТОС «Налимиха», который набрал 43 балла из 49 возможных. Создание спортивного пространства на ул. Новосельской оценили в 2,5 млн руб. Второе место занял проект ТОС «Красные Казармы» по второму этапу строительства сквера у дома (озеленение и обустройство зоны отдыха с качелями и малыми архитектурными формами) за 4,6 млн руб.

В течение года также планируется построить памп-трек на ул. Воронежской в м/р Новый Крым (4,6 млн руб.) и установить арт-объект «Пермь-Циндао» на ул. Братьев Игнатовых (3 млн руб.). Кроме того, запланированы обустройство детских и спортивных площадок, благоустройство территорий и дооснащение общественных центров в ТОСах.

