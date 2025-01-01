В 2026 году в Перми реализуют 28 инициативных проектов по благоустройству городской среды Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми подвели итоги конкурса инициативных проектов. На заседании городской конкурсной комиссии по инициативным проектам, которое провёл заместитель главы администрации Перми Сергей Трошков, были рассмотрены предложения от территориальных общественных самоуправлений (ТОС) из разных районов города. Всего на конкурс поступило 53 проекта, но на итоговое рассмотрение комиссия допустила 45 инициатив. По результатам обсуждения комиссия поддержала 28 проектов. Об этом сообщили в администрации Перми.

Лидером стал проект «Спорт в Налимихе» от ТОС «Налимиха», который набрал 43 балла из 49 возможных. Этот проект направлен на создание спортивного пространства на ул. Новосельской. Второе место занял проект ТОС «Красные Казармы», который получил 40 баллов. В рамках этого проекта в «Сквере у дома» будут оборудованы зоны отдыха с качелями и малыми архитектурными формами, а также выполнено озеленение.

Кроме того, комиссия поддержала проекты по дооснащению общественных центров в ТОСах «Владимирский», «Зелёное хозяйство», «Громовский», «Гусарова», «Гайва-3», «Центроград», «Акуловский», «Новый Январский» и «Солдатова». Также будет обновлён общественный центр «Ровесник» и созданы молодёжные медиапространства в общественных центрах Мотовилихинского района, «Агат», «Учебный комбинат» и «Ива спортивная».

Проекты ТОСов «Качаловский» и «Нижняя Мостовая» также получили одобрение. В рамках этих проектов на ул. Братьев Игнатовых появится арт-объект «Пермь-Циндао», а в м/р Нижняя Мостовая будет создана многофункциональная площадка с детскими и спортивными комплексами.

В Мотовилихинском районе проекты ТОС «Садовый» и «Вышка-2» предусматривают строительство детской и воркаут площадок. Также комиссия одобрила проект ТОС «Новые Ляды», который включает в себя обустройство аллеи от ул. Мира, 15а до ул. 40 лет Победы.

Проекты ТОС «Новый Крым» Кировского района и ТОС «Водники» также были поддержаны. Первый предполагает создание памп-трека на ул. Воронежской, а второй — благоустройство территории святого источника православного храма Святого князя Владимира. Проект ТОС «Покровский» направлен на благоустройство территории по ул. Луначарского, 51 в Ленинском районе.

В Орджоникидзевском районе будет реализован проект ТОС «Бумажник», который предусматривает создание спортивного пространства для местных жителей.

Финансирование одного проекта не превышает 4 млн руб., при этом доля софинансирования должна составлять не менее 10% при стоимости проекта до 3 млн руб. и не менее 15% при стоимости свыше 3 млн руб.

