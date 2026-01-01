Минтербез Прикамья напомнил о важности регистрации перед походом после гибели туристов Скончались четыре человека, один госпитализирован Поделиться Твитнуть

После трагического инцидента в горах Прикамья Министерство территориальной безопасности Пермского края обратило внимание на необходимость регистрации туристических групп перед выходом на маршрут. Об этом пишет «Рифей».

Группа из пяти жителей Уфы отправилась в поход к плато Кваркуш 20 февраля, но до места назначения не добралась. Четверо туристов погибли, один был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, он эвакуирован в Пермь.

В минтербезе отметили, что группа не была зарегистрирована в МЧС России, что затруднило оперативную работу спасателей. В ведомстве рекомендуют заранее регистрировать походы на сайте МЧС, включая информацию о составе группы, контактных данных участников и руководителя, а также подробно описывать маршрут. Это значительно ускоряет реагирование в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

