Движение поездов под Пермью полностью восстановлено Оно было ограничено более суток Поделиться Твитнуть

фото предоставлено телеграм-каналом СвЖД

Движение поездов на участке Ферма—Бахаревка Свердловской железной дороги под Пермью полностью восстановлено.

Как сообщили в СвЖД, 3 марта в 5:05 по пермскому времени возобновлено движение по второму пути перегона Ферма—Бахаревка. На данный момент поезда на этом участке следуют по обоим путям в соответствии с расписанием.

«ОАО «РЖД» предпринимает все необходимые действия для скорейшего восстановления графика движения», — подчеркнули в компании.

Информацию о текущем расписании поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте компании, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонки с территории России бесплатны).

Напомним, в ночь на 2 марта под Пермью с рельсов сошли 9 вагонов товарного поезда и локомотив. Причиной крушения могло стать плохое состояние железнодорожного полотна или неисправность самого состава. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.