От падения снега и льда с крыш в феврале пострадало 10 пермяков Травмы на улице получили в целом 747 человек Поделиться Твитнуть

Елена Бардукова

В феврале из-за обильных снегопадов в Перми от падения снега и льда с крыш пострадало 10 прохожих, из них трое детей. Как сообщили в Пермской станции скорой медицинской помощи, самой маленькой пациенткой оказалась девочка двух лет, которую госпитализировали с черепно-мозговой травмой и множественными поверхностными травмами головы.

Ещё шесть человек, в том числе девочка 16 лет и мальчик 10 лет, были направлены в стационар с сотрясением головного мозга. Два пациента получили незначительные травмы и отказались от госпитализации. Женщина 72 лет получила перелом ключицы.

Пермякам рекомендуют быть осторожными, проходя мимо зданий. Если во время движения по тротуару сверху слышен подозрительный шум, не стоит останавливаться и поднимать голову — возможно, это звук от схода снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя, специалисты советуют как можно быстрее прижаться к стене, и козырёк крыши послужит укрытием.

В целом в Перми, Пермском муниципальном и Краснокамском, Ильинском, Добрянском городских округах произошло 747 травм на улице и в общественных местах, что на 67 случаев меньше, чем месяцем ранее. Гололёдные травмы получили 162 человека, из них 155 — в Перми.

В целом за месяц скорая совершила в данных округах 33,8 тыс. выездов по вызовам — это на 15% меньше, чем в январе. Из них в экстренной форме — 3,1 тыс. Госпитализировано было 11,9 тыс. человек. Среднее время ожидания на экстренные вызовы составило 16,39 мин (+14,7% к январю). Среднее время ожидания на ДТП сократилось за месяц на 7 сек — до 14,22 мин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.