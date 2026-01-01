Число вызовов скорой помощи из-за обморожений в Перми выросло в два раза
По поводу ОРВИ врачей вызывали вдвое реже
Пермская служба скорой помощи обнародовала итоги работы за январь текущего года. Об этом «Новый компаньон» уже писал. ТК ВЕТТА сравнила данные с декабрём прошлого года и выяснилось, что общее количество вызовов сократилось на 7,3% — с 48,8 до 39,7 тыс. При этом зафиксирован значительный рост обращений, связанных с воздействием низких температур: число выездов по поводу обморожений и переохлаждений почти удвоилось — с 33 случаев в декабре до 72 в январе.
Сложные погодные условия сказались на увеличении числа уличных травм: из-за неубранного снега и гололёда количество таких случаев возросло до 159, что на 19 больше, чем в декабре. При этом общее количество травм, зафиксированных в общественных местах и на улице, осталось почти на том же уровне — 814 случаев.
Новогодние праздники повлияли на статистику вызовов, связанных с алкогольными отравлениями. В январе медики выезжали по этому поводу 1 827 раз, что на 213 случаев больше, чем в декабре (1 614 случаев).
Праздничный период также положительно сказался на эпидемиологической ситуации. Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась: в январе было зарегистрировано 5 640 таких случаев против 10 635 в декабре. Кроме того, число обращений с подтверждённым COVID-19 сократилось почти вдвое — с 157 до 85 случаев.
Статистика дорожно-транспортных происшествий показала смешанные результаты. Количество выездов на место ДТП уменьшилось с 327 до 324 случаев. При этом число пострадавших снизилось на 25 человек (до 149), но число погибших возросло с 5 до 12 человек.
Среднее время прибытия скорой помощи на экстренные вызовы в январе составило 15,77 минуты. В декабре этот показатель был 15,26 минуты, а в ноябре — 14,62 минуты.
Отметим, что Пермская станция скорой помощи обслуживает город Пермь, а также Краснокамский, Ильинский, Добрянский и Пермский округа.
