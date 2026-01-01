Число вызовов скорой помощи из-за обморожений в Перми выросло в два раза По поводу ОРВИ врачей вызывали вдвое реже Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская служба скорой помощи обнародовала итоги работы за январь текущего года. Об этом «Новый компаньон» уже писал. ТК ВЕТТА сравнила данные с декабрём прошлого года и выяснилось, что общее количество вызовов сократилось на 7,3% — с 48,8 до 39,7 тыс. При этом зафиксирован значительный рост обращений, связанных с воздействием низких температур: число выездов по поводу обморожений и переохлаждений почти удвоилось — с 33 случаев в декабре до 72 в январе.

Сложные погодные условия сказались на увеличении числа уличных травм: из-за неубранного снега и гололёда количество таких случаев возросло до 159, что на 19 больше, чем в декабре. При этом общее количество травм, зафиксированных в общественных местах и на улице, осталось почти на том же уровне — 814 случаев.

Новогодние праздники повлияли на статистику вызовов, связанных с алкогольными отравлениями. В январе медики выезжали по этому поводу 1 827 раз, что на 213 случаев больше, чем в декабре (1 614 случаев).

Праздничный период также положительно сказался на эпидемиологической ситуации. Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась: в январе было зарегистрировано 5 640 таких случаев против 10 635 в декабре. Кроме того, число обращений с подтверждённым COVID-19 сократилось почти вдвое — с 157 до 85 случаев.

Статистика дорожно-транспортных происшествий показала смешанные результаты. Количество выездов на место ДТП уменьшилось с 327 до 324 случаев. При этом число пострадавших снизилось на 25 человек (до 149), но число погибших возросло с 5 до 12 человек.

Среднее время прибытия скорой помощи на экстренные вызовы в январе составило 15,77 минуты. В декабре этот показатель был 15,26 минуты, а в ноябре — 14,62 минуты.

Отметим, что Пермская станция скорой помощи обслуживает город Пермь, а также Краснокамский, Ильинский, Добрянский и Пермский округа.





