Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Перми составила 6,1 млн рублей Цена за «квадрат» сложилась в 120 тысяч рублей

Константин Долгановский

На вторичном рынке недвижимости Перми средняя стоимость квартиры в январе составила 6,1 млн руб., стоимость квадратного метра — 120 тыс. руб. Согласно представленным данным «Авито Недвижимости», среди 40 исследованных крупных российских городов Пермь оказалась по данным показателям в середине списка.

Самая низкая цена за «квадрат» зафиксирована в Астрахани и Липецке — по 87 тыс. руб., самая высокая — Москве и Сочи — 565 тыс. и 305 тыс. руб. соответственно. Самые дешёвые квартиры оказались в Ульяновске и Смоленске, где средняя цена составила 4,5 млн руб., самые дорогие — в Москве (38,2 млн руб.) и Сочи (15,1 млн руб.).

«По итогам января мы видим рост средних цен на вторичном рынке, однако он во многом связан со структурными изменениями предложения. При текущем уровне спроса доступные объекты находят покупателей быстрее, тогда как в экспозиции остаётся преимущественно более дорогое жильё, что статистически повышает средние значения», — отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Ерёмкин.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в январе 2026 года жителям Прикамья было выдано 813 ипотечных кредитов на вторичное жильё общим объёмом 2,6 млрд руб. Средняя процентная ставка снизилась за год на 2,29 п.п. и составила 10,25%.

