Объём выданных ипотечных кредитов в Пермском крае вырос на 269% По «вторичке» прирост составил 288%

Константин Долгановский

Объём выданных ипотечных кредитов в Пермском крае в январе 2026 года составил 8,1 млрд руб., что на 269% выше, чем в январе 2025-го. При этом показатель по вторичному рынку жилья, включая кредиты, выданные на рефинансирование ранее полученных ипотечных кредитов, показали прирост на 288% (2,6 млрд руб.), а по первичному рынку — на 261% (5,4 млрд).

За месяц, согласно данным ЕИСЖС, было выдано 1,9 тыс. кредитов (+184% год к году), из них 1,1 тыс. (+240%) на новостройки и 813 (+133%) на «вторичку». Средняя процентная ставка составила 7,45%. На жильё на вторичном рынке — 10,25%, она снизилась на 2,29 п.п., на первичном, напротив, выросла на 0,4 п.п. и составила 6,25%.

Фото: ЕИСЖС

В среднем жители региона брали ипотеку в январе на 26,6 года — по сравнению с январём 2025 года срок увеличился на 3%. Средняя сумма кредита сложилась в 4,2 млн руб. (+30%). Объём задолженности по кредитам у населения к 1 февраля вырос на 12% и составил 361 млрд руб., доля просроченных платежей в общем объёме задолженности прибавила 0,5 п.п., до 0,9%.

В целом за указанный период в России было выдано 84,6 тыс. кредитов на жильё на общую сумму 425 млрд руб. Средняя сумма по стране сложилась в 5,02 млн руб., средний срок — 26,3 года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что общая задолженность населения Пермского края перед банками выросла за год на 5%. По объёмам закредитованности регион во всероссийском рейтинге занял 68 строчку.

