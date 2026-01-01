В Перми зафиксирован новый рекорд по объёму выпавшего за зиму снега Предыдущий рекорд побит на 34 мм Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам зимы 2025-2026 года в Перми зафиксирован новый рекорд по количеству выпавших осадков. Об этом сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».

Как сообщают эксперты, за минувшую зиму в краевой столице суммарно выпало 228 мм снега. Это составляет 182% от сезонной нормы. Предыдущий рекорд был поставлен зимой 1998-1999 года. Тогда за сезон было зафиксировано на 34 мм осадков меньше — 194 мм.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в феврале 2026 года Пермь побила предыдущие рекорды по количеству осадков. С начала месяца к 28 февраля в городе выпало 80 мм. Прежний рекорд был установлен в 1966 году, тогда выпало 73 мм. Несмотря на значительное количество осадков, прирост снежного покрова за месяц составил всего 7 см.

