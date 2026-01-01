В феврале в Перми выпало 242% нормы осадков Высота снежного покрова достигла 87 см Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В феврале в Перми выпало 80 мм осадков, что составляет 242% от месячной нормы. «Это не просто рекорд, а настоящий статистический выброс. Предыдущий рекорд, установленный в 1966 году, был побит сразу на 7 мм», — заявили в ГИС-центре ПГНИУ.

За все 140 лет метеорологических наблюдений количество осадков в феврале лишь трижды превышало 60 мм. Значение в 80 мм для этого месяца считалось практически недостижимым. Интересно, что этот показатель всего на 1 мм меньше рекорда, установленного в январе, хотя в январе норма осадков превышает февральскую на треть.

Несмотря на значительное количество осадков, прирост снежного покрова за месяц составил всего 7 см, по данным метеостанций. На 1 февраля снежный покров достигал 80 см, а сейчас его высота составляет 87 см. Это объясняется уплотнением снега под собственным весом, а также сильными ветрами, которые дули в отдельные дни.

