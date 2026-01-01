Экс-главу Индустриального района Перми осудили за взятку Дмитрий Дробинин выплатит крупный штраф Поделиться Твитнуть

Дмитрий Дробинин

Евгений Харитонов

Бывшему главе Индустриального района Перми Дмитрию Дробинину вынесли первый приговор за взятку, которую он получил в 2023 году, и хищение денег благотворительного фонда «Развитие».

По данным Properm, его приговорили к штрафу в 1,8 млн руб. Кроме того, Дробинина лишили права занимать должности на 4 года.

Как ранее писал «Новый компаньон», следствие установило, что в марте 2023 года Дробинин и его заместитель Егор Амоша незаконно присвоили 500 тыс. руб. из благотворительного фонда, а позже Дробинин принял взятку от предпринимателя за отмену распоряжения о сносе нелегальной автомойки. Во время расследования чиновник заявил о готовности поехать добровольцем на специальную военную операцию, что привело к прекращению уголовного преследования. Однако выяснилось, что он пытался избежать службы, дав взятку сотруднику Минобороны, чтобы получить освобождение от призыва. За это нарушение военный следователь подал ходатайство в суд, и Дробинина вновь задержали и отправили в СИЗО, где он находится до сих пор.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.