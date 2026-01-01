Экс-главу Индустриального района Перми осудили за взятку
Дмитрий Дробинин выплатит крупный штраф
Бывшему главе Индустриального района Перми Дмитрию Дробинину вынесли первый приговор за взятку, которую он получил в 2023 году, и хищение денег благотворительного фонда «Развитие».
По данным Properm, его приговорили к штрафу в 1,8 млн руб. Кроме того, Дробинина лишили права занимать должности на 4 года.
Как ранее писал «Новый компаньон», следствие установило, что в марте 2023 года Дробинин и его заместитель Егор Амоша незаконно присвоили 500 тыс. руб. из благотворительного фонда, а позже Дробинин принял взятку от предпринимателя за отмену распоряжения о сносе нелегальной автомойки. Во время расследования чиновник заявил о готовности поехать добровольцем на специальную военную операцию, что привело к прекращению уголовного преследования. Однако выяснилось, что он пытался избежать службы, дав взятку сотруднику Минобороны, чтобы получить освобождение от призыва. За это нарушение военный следователь подал ходатайство в суд, и Дробинина вновь задержали и отправили в СИЗО, где он находится до сих пор.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.