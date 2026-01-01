Стоимость здания бани мещанки Кашиной в Перми выросла на 7 млн рублей Собственник предлагает разместить в нём капсульный отель или гостиницу Поделиться Твитнуть

Стоимость здания объекта культурного наследия «Торговая баня мещанки Е.П. Кашиной» по ул. Монастырской, 19 в Перми выросла на 7 млн руб. Согласно информации, размещённой на популярном сайте объявлений, владелец предлагает приобрести его за 59,9 млн руб.

Oтдельнo cтоящее здaние с цоколем и одним этажом площадью 731 кв. м расположено на зeмельнoм участкe 786 кв. м. Актив находится в собственнocти. По словам автора объявления, объект подходит под любые цели, в том числе под капсульный отель, гостиницу или баню. В 2022-2025 годах здесь были проведены работы по устройству кровли, дренаж системы отопления, капремонт фасадов, замена окон и проводки, благоустройство территории. Внутренняя отделка выполнена частично.

В прошлом году историческое здание предлагали приобрести за 53 млн руб.

Здание было построено более 150 лет назад. Здесь размещалась первая кирпичная коммерческая баня, принадлежавшая мещанке Кашиной. В качестве бани здание функционировало до 1960-х годов, а во время Великой Отечественной войны здесь располагался санитарный пропускной пункт для прибывающих в город.

