В Перми выставили на продажу историческое здание торговой бани Дом продаётся за 53 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми выставлено на продажу историческое здание по ул. Монастырской, 19. Оно было построено более 150 лет назад. Здесь размещалась первая кирпичная коммерческая баня, принадлежавшая мещанке Кашиной. В качестве бани здание функционировало до 1960-х годов, а во время Великой Отечественной войны здесь также располагался санитарный пропускной пункт для прибывающих в город.

Согласно объявлению на известной онлайн-платформе, цена здания составляет 53 млн руб. Общая площадь строения — 732 кв. м. Здание подключено ко всем необходимым коммуникациям: водоснабжению, отоплению и канализации. С 2022 по 2024 год в здании был проведён капитальный ремонт, включавший замену кровли и окон, реставрацию фасада, установку новой электропроводки и системы отопления, а также благоустройство прилегающей территории. В настоящее время объект свободен и может быть использован для любых целей.

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