Первая неделя марта в Прикамье будет морозной Самым тёплым днём станет 2 марта

Алёна Бронникова

В Прикамье первая неделя весны — 2-8 марта — будет морозной, с температурой воздуха ниже нормы на 2-3° на юге и на 8-10° на северо-востоке. По данным ГИС-центра ПГНИУ, в эти дни признаков весны не ожидается. Территория будет находиться на периферии обширного очага холода, с центром над севером Западной Сибири.

«Основное похолодание ожидается со вторника до пятницы, на юге края — со среды. В конце недели возможно ещё одно похолодание. Осадки будут распределяться неравномерно. По северной половине снега почти не будет до пятницы включительно, тогда как вдоль южной границы только за вторник и среду выпадет до половины месячной нормы осадков», — отметили эксперты.

Самым тёплым днём недели станет 2 марта. В понедельник в южной части региона потеплеет до -2…-0°С, на остальной территории при восточном ветре до -11…-6°С, в восточной части — до -15°С. В течение дня пройдёт небольшой снег. Во вторник под влиянием балтийского циклона Doreena начнёт распространяться холодный воздух, везде, кроме северной части края, пройдёт снег. К утру на востоке похолодает до -24…-22°С, на севере до -20°С, в центре до -15…-10°С, на юге останется -5…0°С. Днём в Перми до -10°С, по северу до -15…-12°С.

В среду на юге и в Перми продолжится небольшой и умеренный снег. Ночью на севере похолодает до -30…-25°С, на юге до -10°С, в центральной части до -20…-15°С. Днём ожидается -16…-11°С, на юге ощутимый северо-восточный ветер, на севере — малооблачная погода. Ночью 5 марта в Перми похолодает до -20°С, на юге до -13…-11°С, на севере будет около -30…-25°С. Днём потеплеет до -13…-8°С.

Ночью 6 марта температура воздуха будет около -22…-17°С, в низинах -27…-25°С, в Перми -20°С. Днём поднимется до -10…-5°С, возможен небольшой снег. В конце недели есть вероятность кратковременного значительного потепления и снегопада — до -5…-2°С 7 марта, а также сильных морозов на фоне похолодания на севере Западной Сибири до -40°С и ниже.

Ранее краевое МЧС предупредило жителей о сильном похолодании и напомнило о необходимости соблюдения мер предосторожности.

