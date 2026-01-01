Жителей Прикамья предупредили о сильных морозах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Главное управление МЧС России по Пермскому краю распространило предупреждение об опасном метеорологическом явлении. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», в период со 2 по 5 марта 2026 года местами в регионе ожидается аномально холодная погода.

Прогнозируется, что среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 °C и более. Такие погодные условия создают повышенные риски для населения и инфраструктуры.

Рекомендации МЧС для жителей и гостей Пермского края:

1. Соблюдайте меры предосторожности в холодную погоду: одевайтесь теплее, многослойно, используйте головные уборы, варежки и непромокаемую обувь.

2. По возможности ограничьте выход на улицу без крайней необходимости, не отпускайте детей на длительные прогулки.

3. При обогреве помещений не перегружайте электросети, не используйте неисправные электроприборы и самодельные обогреватели.

4. При эксплуатации печного отопления соблюдайте требования пожарной безопасности: не допускайте перекала печей, не размещайте рядом горючие материалы.

5. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы.

6. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, учитывать сложные погодные условия и по возможности отказаться от дальних поездок.

7. При использовании газового оборудования регулярно проверяйте тягу и исправность вентиляции.

В экстренных случаях необходимо незамедлительно сообщать по телефонам «01», «101» или «112».









