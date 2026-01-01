Тела погибших в Прикамье уфимских туристов передадут родным после судебно-медицинской экспертизы Об этом сообщили в следкоме Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В пресс-службе СУСК РФ по Пермскому краю сообщили РИА Новости, что тела погибших в Прикамье туристов из Уфы будут переданы их родственникам после проведения судебно-медицинской экспертизы.

«После завершения исследований тела будут выданы родным», — отметил представитель пресс-службы.

Напомним, что ранее в Пермском крае погибли четыре туриста, один человек выжил и был госпитализирован с обморожением в тяжёлом состоянии. Все пострадавшие были из Уфы.

Уголовное дело по факту исчезновения группы, направлявшейся к плато Кваркуш, было возбуждено Чердынским межрайонным следственным отделом регионального управления СК России.

Так, 1 марта 2026 года в районе горы Гроб, приблизительно в 30 км от д. Золотанка, были обнаружены тела двух мужчин. Еще один турист найден живым. Затем поисковая группа обнаружила тела еще двух участников экспедиции. Они находились неподалеку от места, где ранее был найден единственный выживший. На этом поисковые мероприятия официально завершены.

После стабилизации состояния выжившего туриста следователи СК России выяснят у него детали случившегося.

По предварительным данным, группа не смогла достичь конечной точки маршрута из-за резкого ухудшения погодных условий: сильного ветра и низких температур. Туристы вынуждены были остановиться на привал в полевых условиях. После попытки возобновить движение выяснилось, что ни один из снегоходов не поддается запуску. Трое участников остались на месте стоянки, тогда как двое других предприняли попытку добраться до населенного пункта пешком. В результате инцидента четверо из пяти туристов погибли.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.