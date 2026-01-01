На улице Мира в Перми закроют несанкционированную автостоянку Она находится рядом с Индустриальным техникумом Поделиться Твитнуть

Глава Индустриального района Перми Алексей Полудницын подписал распоряжение о демонтаже несанкционированной автостоянки открытого типа, расположенной по адресу: Пермь, ул. Мира, 26а (за Индустриальным техникумом им. Сухарева).

Работы по принудительному сносу и перемещению объекта (в данном случае речь идёт о посте охраны) назначены на 2 марта. После демонтажа пост будет перевезён на ул. Волочаевскую для временного хранения.

Ответственной за проведение всех необходимых мероприятий назначена Юлия Вшивкова, начальник отдела потребительского рынка администрации Индустриального района.

Отметим, что городские власти активно борются с незаконными рекламными конструкциями и автостоянками. Сотрудники районных администраций регулярно осуществляют проверки, в том числе реагируют на обращения граждан. В январе МКУ «Содержание муниципального имущества» демонтировало в Перми семь объектов, среди которых была, например, ещё одна открытая автостоянка в Индустриальном районе — на ул. Милиционера Власова.

